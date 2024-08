F1: Andrea Kimi Antonelli pode pilotar Mercedes W15 em Monza

A Mercedes poderá dar a Andrea Kimi Antonelli tempo de condução no W15 no Grande Prémio de Itália, estando ao volante do monolugar durante o treino livre.

A edição italiana do Motorsport.com relata que a Mercedes está pronta para dar ao piloto da Fórmula 2 Andrea Kimi Antonelli, a sua primeira saída em pista num carro de F1 atual durante o treino do Grande Prémio de Itália. Isto marcará a estreia do jovem piloto italiano na Fórmula 1 durante um fim de semana de corrida oficial.

Como parte da regra introduzida em 2022, as equipas são obrigadas a dar a pilotos estreantes, com até duas participações em Grandes Prémios, a oportunidade de participar em sessões de Fórmula 1, duas vezes por ano. Esta iniciativa visa proporcionar aos jovens experiência valiosa na categoria máxima do desporto automóvel.

A Mercedes utilizou anteriormente Nyck de Vries e Frederik Vesti, mas, conforme a publicação italiana, Antonelli deverá fazer a sua estreia na F1 em Monza, devendo ocupar o lugar no carro de Lewis Hamilton, algo que poderá fazer na próxima temporada, de forma definitiva.

Embora a Mercedes ainda não tenha confirmado o relato, esta oportunidade representaria um marco significativo para Antonelli, amplamente considerado o piloto com mais hipóteses de suceder a Hamilton na equipa de Brackley.