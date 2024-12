F1: Ameaça de saída de Max Verstappen da equipa não foi “bluff”

“Quando estou no carro, só me preocupo com o desempenho, felizmente”, disse Verstappen ao jornal neerlandês De Telegraaf, ao fazer uma retrospetiva da época. “Acho que disse claramente o que pensava sobre o assunto”. Também acho que foi importante ter dito isso na altura. E estava a falar a sério. Não foi um bluff. E eles também sabem disso dentro da equipa. Se nessa altura eu tinha dúvidas sobre o meu futuro na Red Bull? Bem, o sentimento não era de 100 por cento. Havia muita coisa a acontecer. Mas, por outro lado, também não acho que, se algo correr mal, se possa dizer imediatamente: Vou-me embora. Não é assim que eu sou”.

Verstappen relembrou a situação, afirmando que, embora estivesse preocupado com o seu futuro na Red Bull devido à turbulência, não era do tipo de tomar decisões precipitadas sobre a saída da equipa. Sublinhou que o seu apoio a Marko foi genuíno e importante na altura, e que desempenhou um papel na estabilização da equipa, que se fortaleceu desde então.

