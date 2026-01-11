F1: Ambição controlada para 2026 na Williams

Com a Fórmula 1 a entrar num novo ciclo regulamentar em 2026, James Vowles, diretor de equipa da Williams, reconheceu que a estrutura britânica ainda não dispõe das condições necessárias para lutar por títulos, apesar da continuidade da parceria com a Mercedes e dos progressos registados na última temporada.

Apesar da evolução desportiva em 2025 — ano em que a Williams terminou no quinto lugar do campeonato de construtores, depois de ter sido nona em 2024 —, o responsável britânico admitiu que a equipa ainda não possui a infraestrutura nem os recursos técnicos para competir ao nível da Mercedes, apesar de manter a profícua parceria com o fornecedor de unidades motrizes.

Enquanto a formação de Brackley se pode concentrar quase exclusivamente no desenvolvimento do novo regulamento, a Williams tem de dividir esforços entre a construção de bases sólidas para o futuro e a preparação do monolugar de 2026. Esta diferença de abordagem leva Vowles a prever um impacto no desempenho inicial da próxima temporada, com a Mercedes a surgir naturalmente mais forte.

Passos necessários até ao topo

Ainda assim, o dirigente mantém uma visão realista e progressiva para a Williams, apostando num crescimento sustentado, etapa a etapa, em vez de ambições imediatas de títulos.

“Se há algo em que Brackley é muito boa, é em lidar com mudanças regulamentares. Isso é claro. E a Mercedes também é muito forte nisso” disse Vowles. “Fiz tudo o que estava ao meu alcance para continuar a fazer crescer esta equipa rumo a um nível de campeonato, mas não temos as instalações nem a capacidade da Mercedes. É tão simples quanto isso, neste momento. Sei onde isso nos vai colocar no próximo ano. E tenho a certeza de que eles serão muito fortes. Estou confortável com isso. O meu objetivo é fazer esta equipa evoluir passo a passo todos os anos. E acredito que temos essa capacidade.”

Fotos: MPSA