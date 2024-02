F1: Amanhã é a vez da Mercedes e McLaren apresentarem os seus carros | AutoSport

A Mercedes escolheu o dia 14 de fevereiro para revelar o W15 E Performance, num evento de lançamento digital, que será transmitido através das suas redes sociais, marcado para as 10:15h, hora em Portugal continental. No mesmo dia, a McLaren vai apresentar o MCL38, apesar de já ser conhecida a decoração da próxima temporada.

Antecipando aquele que se espera ser um carro significativamente renovado, partindo das especificações vistas nos modelos W13 e W14, e após dois anos difíceis, a equipa já mostrou um pouco dele, com as expectativas elevadas em Brackley.

Trata-se do último carro de Lewis Hamilton na Mercedes e tanto a equipa como o piloto têm esperança que seja um carro competitivo e que os problemas do passado tenham sido resolvidos.

Toto Wolff afirmou em dezembro passado que cabia à sua equipa Mercedes, “à Ferrari, McLaren, e a todas as outras equipas fazer um trabalho melhor para competir com a Red Bull Racing”, depois destes terem vencido 21 das 22 corridas da temporada passada e após a conquista de dois títulos mundiais de construtores consecutivos e três de pilotos. Para isso, o responsável da Mercedes admitiu que foi necessário mudar o foco do conceito do monolugar anterior.

A McLaren já revelou a nova pintura que será utilizada no seu carro de de 2024, mantendo Lando Norris e Oscar Piastri como pilotos.

A pintura de 2024 ostenta as cores papaia e do antracite, pouco se sabendo do que podemos esperar do MCL38. Entretanto, os dois pilotos já estiveram em pista – Oscar Piastri em Paul Ricard e Barcelona, Lando Norris apenas em Barcelona – com um monolugar antigo para rever processos e terem alguns quilómetros antes do shakedown ao MCL38.