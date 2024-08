F1, Alunni Bravi: “Temos cerca de 600 pessoas, outras equipas que têm pelo menos 1.000”

A Stake F1 (Sauber) reconheceu a “tensão” interna enquanto se prepara para a chegada da Audi em 2026, altura em que a equipa passará da Sauber para a entrada oficial da Audi na F1.

A equipa tem tido dificuldades na época de 2024, não tendo conseguido marcar quaisquer pontos até agora, com o seu melhor resultado a ser o 11º lugar de Zhou Guanyu no Bahrain. O desempenho do carro tem sido fraco na qualificação e nas curvas de alta velocidade, o que levou a recentes mudanças de pessoal, incluindo a saída de Andreas Seidl e a nomeação de Mattia Binotto.

O representante da equipa, Alessandro Alunni Bravi, salientou a pressão para melhorar, referindo a disparidade de recursos em comparação com outras equipas, uma vez que a Stake F1 opera com cerca de 600 funcionários, menos do que os seus concorrentes como a Williams e a Alpine. Embora não haja grandes preocupações, Alunni Bravi enfatizou a necessidade de conduzir a equipa numa direção positiva para obter melhores resultados, com o apoio da Audi para fazer os investimentos necessários e as mudanças estruturais.

“Olhar para a separação entre o que somos agora e o que seremos em 2026 é normal, porque a base da equipa de fábrica da Audi é a equipa atual”, disse Alunni Bravi ao RacingNews365. “Não há preocupação, mas é claro que existe a tensão de que precisamos de dar o passo certo, mudar e seguir numa direção positiva para a nossa época [2024], mas há um bom apoio e alguma tensão. A Audi está a fornecer todas as ferramentas para que possamos fazer o investimento necessário para nomear as pessoas que precisamos para desenvolver a nossa estrutura. Ainda temos cerca de 600 pessoas, em comparação com outras equipas que têm pelo menos 1.000 pessoas – estas são concorrentes diretas. Estou a falar da Williams e da Alpine, para não falar de outras equipas como a Aston Martin, por exemplo. Não quero dizer que exista uma preocupação, mas sabemos que temos de mudar de direção e que temos de melhorar os nossos resultados. Estamos todos juntos para conseguir este melhor desempenho.”