F1: Alterações significativas esperadas no carro de 2025 da Mercedes

A Mercedes indicou que o seu carro de Fórmula 1 de 2025 irá sofrer “alterações significativas” apesar dos regulamentos estáveis. Com o próximo ano a marcar a última época antes das grandes mudanças regulamentares em 2026, a equipa está a avaliar cuidadosamente o desenvolvimento sob o limite de custos.

O diretor de engenharia de pista, Andrew Shovlin, mencionou que, embora as decisões sobre o chassis e a caixa de velocidades ainda estejam pendentes, estão a avaliar quais as alterações que proporcionarão o melhor retorno do investimento. O automóvel de 2025 será provavelmente uma evolução do modelo atual, em especial no que diz respeito à aerodinâmica, mas incorporará atualizações profundas, sem alterar a arquitetura fundamental do automóvel.

“Ainda não tomámos decisões sobre se o chassis permanece o mesmo, ou se a caixa de velocidades permanece a mesma.”, disse ele a alguns meios de comunicação. “A realidade é que provavelmente não se pode mudar tudo. Estamos agora numa fase em que estamos a tentar avaliá-los para procurar o melhor retorno para o seu gasto no limite de custos. No entanto, penso que, em termos aerodinâmicos, o nosso carro e os carros da maioria das pessoas serão uma evolução do que temos atualmente”, afirmou. “Haverá mudanças significativas, mas não se quer mudar a arquitetura do carro e sofrer um grande impacto no túnel de vento que depois terá de ser recuperado. Não creio que muitas pessoas estejam a fazer isso.”