F1: Alterações internas na McLaren trouxeram “mais energia e clareza”, diz Zak Brown | AutoSport

A McLaren reestruturou a equipa técnica com a saída de James Key, dando lugar à entrada de David Sanchez depois de cumprir o respetivo período de afastamento obrigatório. A nova estrutura tem algumas semelhanças da que era usada em 2015 e que tão maus resultados deu, mas Andrea Stella, diretor da equipa afastou os receios. Já o CEO da McLaren, Zak Brown afirmou que se tratou de uma otimização dos recursos para dar mais clareza a cada uma das funções.

Brown salientou que agora não há qualquer dúvida sobre o papel de cada um dos elementos. “Eu diria que, neste momento, o que fizemos foi otimizar a organização e clarificar as funções”, afirmou Brown. “Na segunda metade do ano [2022], não estava satisfeito com o progresso que estávamos a fazer e, por isso, quando tive a oportunidade de colocar Andrea Stella como chefe de equipa – e ele é muito técnico – foi uma decisão que me deixou muito satisfeito. A primeira coisa que lhe pedi foi para analisar a razão pela qual não estávamos a evoluir ao ritmo que eu achava que devíamos e o que ele identificou foi que, estruturalmente, não estávamos otimizados”.

O responsável da McLaren explicou que depois de definir a estrutura “ideal”, “houve algumas alterações que quisemos fazer para otimizar a nova estrutura”, acrescentando que “agora há mais energia e clareza dentro do MTC [McLaren Technology Centre]”.

Zak Brown garantiu que as atualizações que estão a chegar ao MCL60 são já resultado da reestruturação efetuada.