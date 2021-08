F1: Alterações aerodinâmicas nos Ferrari, mas atualização da unidade motriz para depois de Monza | AutoSport

Depois de ter apresentado alterações ao fundo plano do SF21 em Silverstone, a Ferrari parou o desenvolvimento do carro deste ano, para se focar plenamente no próximo ano. No entanto, a Scuderia ainda vai trazer para depois de Monza, uma atualização na unidade motriz, assim o avança o jornalista italiano Paolo Filisetti do jornal La Gazzetta dello Sport.

Confirmado por Mattia Binotto ao jornal italiano, após a corrida de Monza chega uma atualização da unidade motriz, que está ligada principalmente, ao uso de novos combustíveis e lubrificantes Shell, que serão capazes de acrescentar cerca de 10CV de potência. Prevê-se também a otimização da utilização do ERS, que irá disponibilizar mais energia por volta.