F1: Alterações à pista em Albert Park

O circuito de Albert Park, no Grande Prémio da Austrália, sofreu duas alterações importantes na Curva 6, em resposta aos acidentes ocorridos em 2024 com Alex Albon e George Russell. O acidente de Albon nos treinos foi causado pelo facto de o seu carro se ter desequilibrado no corretor de saída, um problema que também enfrentou em 2023, enquanto o acidente de Russell na corrida viu o seu Mercedes ressaltar para a pista depois de bater nas barreiras.

Para resolver estas preocupações, a FIA, em colaboração com a Australian Grand Prix Corporation, substituiu o corretor de saída existente por um “corretor negativo” contínuo, que se situa abaixo do nível da pista, eliminando a anterior transição que poderia desestabilizar os carros. A caixa de gravilha estende-se agora diretamente para lá deste corretor, eliminando a escapatória e a relva que anteriormente a separavam da pista.

Para além disso, a barreira da Curva 7 foi reposicionada para evitar que os carros parem perto da trajetória após um impacto. Estas alterações centradas na segurança têm como objetivo reduzir os riscos de acidente, mantendo o desafio de alta velocidade da Curva 6. Em vez de abrandar significativamente a curva, como foi inicialmente considerado, os ajustamentos estabelecem um equilíbrio entre a segurança e a preservação do carácter da pista, especialmente com as alterações ao regulamento de 2026 que deverão reduzir naturalmente as velocidades nas curvas.