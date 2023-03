F1: Alteração numa das zonas de DRS do Bahrein | AutoSport

O traçado do Grande Prémio do Bahrein, prova inaugural da época do mundial de Fórmula 1, vai contar com as mesmas três zonas de DRS da temporada passada, mas com um alteração na última na zona da reta da meta do circuito de Sakhir.

Sem qualquer alteração nas duas primeiras zonas de DRS, localizadas – a primeira localizada depois da curva 3 e a segunda depois da passagem pela curva 10 – o ponto de ativação do sistema depois da curva 14, já na reta da meta, foi colocado 80 metros mais à frente em comparação com o que assistimos em 2022, passando a estar mais perto da linha de meta. A FIA vai modificar algumas zonas de DRS durante a época, na sequência do feedback fornecido pelos pilotos e equipas.