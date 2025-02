F1: Alteração nas regras das Asas Flexíveis levará a modificações no novo McLaren

A McLaren confirmou que terá de modificar o seu carro de F1 de 2025, o MCL39, na sequência de uma alteração das regras da FIA sobre as asas dianteiras flexíveis. A FIA introduziu regulamentos mais rigorosos em janeiro, reduzindo as tolerâncias permitidas para a flexão das asas dianteiras em 1 mm a partir da nona corrida da época.

O diretor da equipa, Andrea Stella, reconheceu as alterações necessárias, mas minimizou o seu impacto, afirmando que apenas seriam necessários pequenos ajustes e rejeitando as alegações de que a McLaren obteve uma grande vantagem aerodinâmica com as asas flexíveis. Apesar disso, a McLaren continua confiante nas suas ambições de desenvolvimento e de campeonato para 2024.

“Serão necessários pequenos ajustes a partir da nona corrida”, disse Stella à Sky Sports News. “A nossa asa dianteira de lançamento é demasiado flexível para cumprir os novos testes. Sei que é um grande tema de conversa, mas as coisas com que estamos a lidar e as que nos estão a causar dores de cabeça são completamente diferentes”.