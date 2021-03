F1: Alpine vai para a pista amanhã em Silverstone

Depois da apresentação do A521, a Alpine vai para a pista amanhã com o carro no shakedown da nova máquina, aproveitando o dia de filmagens a que tem direito. Esteban Ocon estará ao volante do novo carro que foi apresentado hoje ao mundo.

A Mercedes que normalmente costuma também fazer um dia de filmagens como explicou Toto Wolff:

“Chove sempre em Silverstone, por isso decidimos que não queremos estar ao frio e à chuva para isto”, disse Wolff, rindo, durante a apresentação do novo carro. Em vez disso, a equipa optou por inserir um dia de filme entre os dias de teste e a primeira corrida no Bahrein., onde a equipa poderá ter resultados mais representativos do que na pista provavelmente molhada de Silverstone. O dia das filmagens da Mercedes terá lugar na terça-feira, 16 de Março.