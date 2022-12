F1: Alpine vai continuar “dieta” | AutoSport

Uma das questões que tem afetado a grande maioria dos monolugares de 2022 é o excesso de peso. As exigências nas estruturas de segurança dos carros fizeram o peso dos carros aumentar e as equipas têm tentado diminuir o peso até chegar ao peso mínimo. A Alpine tem tentado isso e espera chegar ao peso mínimo em 2023.

O A522 foi um dos carros que apresentou mais peso do que o desejado pelos engenheiros e com isso perdeu alguma performance. Mas a Alpine está determinada em mudar esse cenário continuando a dieta do seu carro para 2023. Matt Harman, diretor de engenharia da equipa francesa, falou desse objetivo para a próxima época:

“Sob o limite orçamental, é um trabalho extremamente difícil”, admitiu Harman. “Especialmente quando temos problemas de estabilidade e novas peças são adicionadas ao carro praticamente todas as corridas. Há mais chances de ganhar do que perder. Agora temos mais experiência e sabemos por onde começar. Por exemplo, com o arrefecimento, onde fomos um pouco generosos demais.”