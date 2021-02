F1: Alpine testou em Paul Ricard

O piloto junior da Alpine, Christian Lundgaard, teve a oportunidade de pilotar o Renault R.S.18 em Paul Ricard. No entanto, o R.S.18 foi apresentado com a pintura de inverno da Alpine.

Este teste serviu de preparação para o jovem dinamarquês que pilotará na F2 com Guanyu Zhou e Oscar Piastri, tentando convencer os responsáveis da F1 do seu valor.

“Estou entusiasmado por pilotar na mesma classe pela primeira vez dois anos seguidos”, disse ele ao outlet dinamarquês B.T Sport. “Agora aprendi como é importante ser estável”.

“2020 foi uma montanha-russa com muitos altos e baixos. Este ano, temos de otimizar tudo e levar pontos para casa, mesmo nos fins-de-semana em que não somos competitivos. Para mim, 2021 é definitivamente uma época crucial em relação a um futuro na Fórmula 1. É o meu segundo ano na Fórmula 2 e, para ter uma terceira oportunidade, é preciso ter um pai rico. E eu não tenho isso”.

Christian + R.S.18 + Winter Livery, looking good under the sunshine at @PaulRicardTrack! Go, go, go, @lundgaardoff! pic.twitter.com/NlOGNL9NSk