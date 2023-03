F1: Alpine tentou retirar pontos de penalização a Pierre Gasly | AutoSport

A FIA será mais branda na aplicação de pontos de penalização nas licenças dos pilotos da Fórmula 1, depois de sucessivas queixas dos pilotos que questionaram a atribuição desta penalização por parte do Colégio de Comissários Desportivos, que pode ter grande implicação com o seu futuro na disciplina.

Um dos mais penalizados nesta matéria é Pierre Gasly, que apenas em maio começa a perder alguns dos 10 pontos que tem em “carteira”, no entanto a Alpine revelou tentou retirar alguns alguns dos dos pontos do piloto francês tendo em conta a sua estreia pela equipa gaulesa.

Otmar Szafnauer revelou ao Motorsport.com que levantou a questão na recente reunião da Comissão de F1, propondo que os pontos de penalização dos pilotos por infrações menores lhes fossem retirados, como acontece no caso de Pierre Gasly, e apesar de recolher algum apoio de outros responsáveis das equipas, não conseguiu ter a maioria dos votos necessários. “Estava em minoria. Provavelmente haviam 3 ou 4 das 10 equipes que apoiaram esta solução. Alguns dos que não apoiaram, admitiram que não o apoiaram por motivos oportunistas, porque esperam que aconteça alguma coisa connosco”, admitiu o responsável da Alpine.

Szafnauer considera que os pilotos não devem “ser penalizados por coisas como limites de pista, mas por condução perigosa, que sempre foi a intenção” dos pontos de penalização. “Não sei como coisas como limites de pista ou estar muito longe do Safety Car foram incluídas nesta regra, porque isso não é condução perigosa. No entanto, isso é uma coisa e concordo com a interpretação da FIA [que prometeu ter outra abordagem quanto à aplicação desta penalização durante esta temporada]. Agora, isso deveria ser retroativo?Digo que sim, principalmente porque acho que é justo. Se todos nós dissermos que cometemos um erro, então devemos corrigir o erro de trás para frente E não apenas daqui por diante”, concluiu o responsável da Alpine.