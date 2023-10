F1: Alpine tenta “resolver alguns problemas de comunicação” com Pierre Gasly | AutoSport

Bruno Famin, responsável interino da equipa de Fórmula 1 da Alpine que deverá assumir definitivamente esta posição, afirmou existir agora uma melhor relação com Pierre Gasly, estando o piloto mais adaptado à nova equipa e ambas as partes tentam corrigir algumas situações que dificultam um melhor desempenho do francês.

Pierre Gasly terminou o Grande Prémio do Japão frustrado com a decisão da equipa em trocar de posições os seus dois pilotos, sendo prontamente dito pelo rádio ao piloto francês que tudo seria discutido no debrief. Ainda assim, foi a única corridas das últimas cinco em que Gasly não somou mais pontos do que o seu companheiro de equipa. Os resultados do estreante na equipa têm sido melhores nesta fase da época, algo normal quando se muda de equipa e tem de existir uma adaptação a novas pessoas e métodos de trabalho.

“Já se habituou à equipa. Também tentamos proporcionar o melhor ambiente possível”, disse Famin. “Estamos a tentar resolver alguns problemas de comunicação que tivemos entre as equipas técnicas e ele. Tentamos tornar o ambiente mais confortável, fazer com que os rapazes ouvissem ou trocassem mais informações, e que ele ouvisse mais o que o seu engenheiro lhe dizia”.