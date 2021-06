F1: Alpine tenta melhorar ritmo para o GP de França | AutoSport

Marcin Budkowski, diretor da Alpine, afirmou em entrevista que a estrutura de Enstone, procura ativamente para compreender a falta de ritmo apresentado em corrida.

“Temos trabalho a fazer para compreender o nosso défice de ritmo de corrida e é algo que estamos a investigar ativamente. É evidente que o carro é capaz de bons desempenhos na qualificação, mas em alguns circuitos, não conseguimos reproduzir esse bom ritmo em condições de corrida, e isso é algo de que temos fazer para nos colocarmos no topo do pelotão, para marcar mais pontos no campeonato. Esperamos que as nossas descobertas até agora, nos ajudem a alcançar um bom resultado em França, num circuito permanente, mais típico que vemos na Fórmula 1”.

O homem forte da Alpine, confirmou também que a equipa espera tirar o máximo do carro em solo francês.

“Uma corrida em casa para cada equipa é especial. A Alpine é uma marca francesa com sede em França, enquanto a equipa de Fórmula 1 está baseada principalmente no Reino Unido, pelo que poderíamos até dizer que temos duas corridas de casa! É um prazer representar a Alpine em solo francês, especialmente numa região tão bonita, mas também há uma atenção acrescida na equipa. Há mais adeptos a apoiar-nos nas bancadas, VIPs e executivos do Grupo Renault e, portanto, a pressão extra para atuar. Uma vez iniciado o fim de semana de corrida, no entanto, cada indivíduo está concentrado em tirar o máximo partido do carro, dos pilotos e de toda a equipa, como fazemos em cada corrida”.