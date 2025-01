F1: Alpine soube da visita de Esteban Ocon à Williams… pelo GPS do carro

Marcin Budkowski, antigo executivo da Alpine, revelou que a visita de Esteban Ocon à Williams foi involuntariamente exposta através da localização por GPS do seu carro de empresa.

Ocon, que se juntou à Haas em 2025, visitou a e Williams enquanto explorava as suas opções futuras. No entanto, o pessoal da Alpine descobriu a sua visita quando o GPS do seu carro da Alpine mostrou que tinha estado estacionado na Williams durante cinco horas.

Budkowski observou que, embora Ocon fosse livre de negociar com outras equipas, era irónico que a sua visita tivesse sido descoberta de uma forma tão invulgar.

“Ele esteve em Enstone antes da corrida de Silverstone e nessa altura conduzia um Alpine que lhe foi emprestado como carro da empresa”, disse Budkowski ao Viaplay Poland. “Mas estes carros têm localizadores GPS. O Alpine esteve estacionado no parque de estacionamento da Williams durante cinco horas durante a estadia de Esteban na Grã-Bretanha, e foi assim que toda a gente na Alpine descobriu que Esteban passou lá meio dia. Acho que [ele não sabia]. Mas sejamos realistas, a equipa não prolongou o seu contrato, por isso ele podia falar com outras equipas. É uma situação engraçada que acabou por se saber assim.”

No Grande Prémio da Hungria de 2023, o chefe da Williams, James Vowles, confirmou que a equipa tinha estado a avaliar Esteban Ocon para uma potencial contratação em 2025 ou 2026. Ocon visitou a Williams para fazer um assento e avaliar se caberia no carro, já que o seu tamanho apresentava alguns desafios. Apesar do desempenho de Ocon, Vowles sugeriu mais tarde que a Williams não estava interessada, invocando questões de calendário e de compatibilidade. Em vez disso, Ocon juntou-se à Haas em 2025, onde será parceiro do estreante Oliver Bearman.