F1: Alpine responde aos rumores de saída antecipada de Jack Doohan

A especulação aumentou quando Bernie Ecclestone sugeriu ao jornal Blick que os 20 milhões de dólares que a Williams para libertar Colapinto não representariam um obstáculo para a Alpine, especialmente com o apoio do consultor da equipa, Flavio Briatore.

Em resposta às especulações, que apontavam Franco Colapinto como alvo da Alpine, a equipa publicou um vídeo nas suas redes sociais mostrando o jovem australiano de 21 anos treinando, com a legenda “2025 em progresso”. A publicação parece reafirmar o compromisso da Alpine com Doohan, sinalizando que os preparativos para a temporada de 2025 com ele no cockpit estão a todo o vapor.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros