F1: Alpine realizou Shakedown do A523 em Silverstone antes da apresentação oficial | AutoSport

A Alpine iniciou hoje a sua temporada 2023 em pista, tendo completado 100 km no A523 em Silverstone, antes do lançamento oficial em Londres marcado para 16 de fevereiro.

Esteban Ocon juntou-se ao seu novo companheiro de equipa Pierre Gasly para um primeiro dia em pista, com ambos os pilotos a dividirem o comando do novo monolugar como parte do dia de filmagens da equipa e primeiro teste aos sistemas do carro francês para 2023.

Ocon assumiu primeiro as tarefas de condução, completando nove voltas antes de entregar o volante a Gasly, que percorreu a pista por oito vezes para totalizar os 100 km de distância limitada de shakedown.

A equipa informou que o A523 esteve em pista sem qualquer problema antes da sua apresentação oficial e dos testes coletivos de pré-temporada no Bahrein.

A equipa vai revelar oficialmente o A523 em Londres na quinta-feira, antes de viajar para o Bahrein para testes de pré-época entre os dias 23 e 25 de fevereiro.