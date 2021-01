F1: Alpine quer pódios regulares em 2022

Em 2020, a Renault conquistou três pódios com Daniel Ricciardo e Esteban Ocon. Ocon foi o melhor resultado da equipa francesa, com o segundo lugar no Grande Prémio do Sakhir.

Para 2021, a equipa muda o nome e passa a Alpine, também trazendo de volta ao desporto Fernando Alonso, após dois anos de ausência. O espanhol junta-se assim a Ocon.

Para o CEO da Alpine, Laurent Rossi, 2021 é “um ano de transição, para nós e para todos. Em 2022, queremos estar consistentemente no pódio”.