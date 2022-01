F1: Alpine quer chegar ao sucesso até ao fim da duração deste regulamento | AutoSport

Apesar das constantes mudanças na estrutura da equipa, assim como na liderança, a Alpine continua determinada em chegar aos títulos e quer fazê-lo ainda no decorrer desta regulamentação. Quem o diz é Laurent Rossi, CEO da Alpine.

Para o francês, o objetivo é claro, voltar a vencer e tentar chegar ao título até ao fim dos regulamentos que este ano se iniciam, com a chegada de novas unidades motrizes previstas para 2025:

“Na Fórmula 1, queremos ganhar até ao fim do próximo período regulamentar”, disse ele à Motorsport-Total.com. “Queremos ganhar corridas e possivelmente o campeonato. E isto até ao final de 2024 ou 2025, dependendo de quando o período regulamentar terminar. Vimos na Mercedes e na Red Bull que demoraram uns bons quatro ou cinco anos a criar a equipa que queriam. Portanto, é essa a linha do tempo em que estamos”.

“Penso que temos todas as ferramentas para lá chegar no ambiente específico”, disse ele. “Há um reset no desempenho. Todos começam do zero e nós trabalhamos sob as mesmas restrições. Já não temos o caso de gastarmos 200 milhões e eles 500 milhões”.