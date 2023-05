F1: Alpine quer aumentar departamento de aerodinâmica | AutoSport

O novo simulador da Alpine estará pronto em 2025 e de forma a ajudar a equipa a dar um salto competitivo na Fórmula 1, Otmar Szafnauer garante que está à procura de aerodinamicistas experientes para aumentar o departamento da equipa gaulesa.

Entre as críticas de Laurent Rossi à sua equipa durante o Grande Prémio de Miami, o CEO da marca francesa disse não acreditar “na desculpa dos recursos” para a diferença de desempenho dos monolugares da Alpine comparativamente aos dos seus adversários, colocando ainda em causa o lugar de Otmar Szafnauer. No entanto, o chefe de equipa salientou a necessidade de atualizar as ferramentas de simulação – o simulador terá entre 15 a 20 anos – porque “se tivermos ferramentas de simulação perfeitas, ou perto disso, começamos o fim de semana muito perto do ponto ótimo [de configuração dos carros]”.

Além de novas ferramentas de simulação, a Alpine espera aumentar o número de elementos a trabalhar no departamento de aerodinâmica, com a contratação de “sete ou oito” engenheiros experientes. Segundo o chefe de equipa, “o maior desafio é o desenvolvimento, especialmente a nível aerodinâmico, durante a época a um ritmo superior ao dos nossos adversários, porque eles não param”. O responsável explicou que o ritmo de desenvolvimento da Alpine tem de ser maior do que Mercedes, Ferrari e Aston Martin se querem alcançar essas equipas na classificação.