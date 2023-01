F1: Alpine pretende equipa de engenheiros “mais multidisciplinar” | AutoSport

Limitada a contratar mais funcionários para a sua fábrica, a Alpine pretende engenheiros capazes de trabalhar em várias áreas em vez de serem especialistas de uma matéria. Sem poder gastar mais dinheiro, os franceses optaram por esta abordagem para conseguirem tirar mais partido dos seus ativos.

Matt Harman, diretor técnico da Alpine, esclareceu que “as equipas de F1 ao longo dos anos tornaram-se muito especializadas em certas áreas, e isso funciona quando se é capaz de absorver e colocar mais dinheiro no sistema Pode-se simplesmente dizer, ‘Muito bem, queremos especializar-nos nisto’ e depois podem acrescentar mais pessoas. Mas agora estamos quase limitados no nosso número de efetivos, por isso o que decidimos fazer é quase cortar um pouco e queremos pessoas que sejam mais multidisciplinares”. Harman salientou que “no gabinete de engenharia, por exemplo, há uma equipa mais multidisciplinar. Têm as suas especialidades, mas também são melhores em algumas das outras áreas”.

O que significa isto na prática e no dia-a-dia da equipa? O responsável técnico reforça que “significa que podemos mover pessoas e se decidirmos uma semana que queremos passar de uma melhoria da suspensão traseira para uma melhoria da asa dianteira, essas pessoas podem transitar e ser úteis nessa área, ao passo que antes era muito estanque”.