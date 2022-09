F1: Alpine prefere piloto com experiência para 2023, mas Jack Doohan é opção | AutoSport

A Alpine diz que prefere piloto com experiência na Fórmula 1 para substituir Fernando Alonso no próximo ano, mas diz que o piloto da sua academia, atualmente na Fórmula 2, Jack Doohan é um forte candidato.

A equipa de Enstone continua à procura de um colega de equipa para Esteban Ocon para a próxima temporada, depois de Alonso ter escolhido trocar a Alpine pela Aston Martin e o seu ‘prodígio’ Oscar Piastri ter assinado pela McLaren.

A Alpine estabeleceu então um pré-acordo para ficar com Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri, mas a Red Bull, proprietária do contrato do francês até 2023, diz que só o libertará se conseguir colocar Colton Herta, piloto da IndyCar, na F1 apesar do norte-americano não ter uma superlicença.

Existem poucas outras opções para a equipa francesa que se encontram atualmente livres no mercado. Daniel Ricciardo ainda não tem contrato para 2023, tal como Nico Hulkenberg, mas já ambos estão em fase descendentes da sua carreira.

É por isso que jovens como Doohan, que fazem parte da Academia da Alpine, e Nyck de Vries, que impressionou na estreia pela Williams no GP de Itália, também entram nas contas.

O CEO da Alpine, Laurent Rossi, disse que a prioridade para a equipa seria assegurar um piloto que conseguisse marcar pontos desde o início:

“Precisamos de encontrar um piloto que seja capaz de marcar grandes pontos de imediato”.

“Isto leva-nos basicamente a um piloto mais experiente, mas ao mesmo tempo capaz de crescer connosco. Portanto, estes são os critérios que utilizamos neste momento”.

“O Otmar [Szafnauer] está a liderar o processo: ver todos os pilotos a discutir entre eles, avaliar as opções, avaliá-los aqui, avaliá-los potencialmente em testes. Por isso, acho que vai ser um processo um pouco demorado”.

“Queremos tomar a decisão certa e não há pressa”.

Doohan continua a impressionar na F2, após no fim-de-semana passado ter conquistado a pole position para a corrida de domingo.

Pressionado sobre se o australiano estaria no radar da equipa, Rossi respondeu: “Sim, absolutamente. O Jack [Doohan] tem certamente um muito bom sentido de oportunidade, porque está a atuar muito bem neste momento”.

“Para ser honesto, já sabíamos que ele era muito rápido, a velocidade pura que tem, mas ele ganhou muito em maturidade. Mostra-se em pista, mas também fora da mesma”.

No entanto, apesar dos elogios, Rossi ainda pensa que será melhor para Doohan ter mais um ano ou dois longe da pressão de uma equipa de topo.

“Independentemente do seu valor, continuamos a acreditar que o melhor caminho para um jovem piloto é potencialmente ir para uma equipa onde se tem um pouco menos de pressão para entregar”, acrescentou Rossi.

“Prefiro que ele danifique a sua primeira asa noutro lugar; encontre os seus limites num carro novo, porque o passo é grande da F2 para a F1”.

“É o que todos fazem noutros lugares. É por isso que George [Russell], apesar dos seus incríveis talentos, teve o mesmo pedigree, e Charles [Leclerc] também, precisam basicamente de aperfeiçoar as suas capacidades numa grande máquina que é muito mais rápida do que a F2 durante um ano ou dois. Este é o nosso plano para o Jack [Doohan]”.

“Isso não quer dizer que não o estejamos a considerar, porque a sua forma é impressionante. Por isso, estamos a olhar para ele”.

“Precisamos de alguém que seja capaz de mostrar resultados ao lado de Esteban [Ocon]. Não podemos desenvolver um carro apenas num dos lados da garagem”, concluiu Rossi.