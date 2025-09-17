F1: Alpine pondera hipóteses para segundo piloto em 2026
Os nomes de Jack Doohan e Paul Aron, ambos atuais reservas, continuam em cima da mesa, mas as suas hipóteses surgem com reservas: Doohan já perdeu o lugar para Colapinto este ano, enquanto Aron — apesar do pódio final na Fórmula 2 em 2024 — não corre esta temporada, o que torna o seu regresso ao ativo uma incógnita maior. Valtteri Bottas e Sergio Pérez, vistos como alternativas de experiência, optaram por ingressar na novata Cadillac, esvaziando a oferta de pilotos experientes disponíveis para 2026.
Tsunoda e Dunne entre as alternativas
No panorama internacional, Yuki Tsunoda surge como forte hipótese caso a Red Bull o liberte, já que o japonês deverá ser substituído por Isack Hadjar no próximo ano. Tsunoda, com quatro temporadas de experiência na F1, poderia aportar estabilidade ao projeto, caso a Alpine procure uma solução de currículo comprovado.
Entre os jovens talentos, destaca-se o irlandês Alex Dunne, que tem impressionado no seu ano de estreia na Fórmula 2. Apesar de estar sob contrato com a equipa de Woking, Dunne é visto com atenção por Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine, que valoriza o seu potencial ascendente.
A Alpine mantém-se focada no desempenho dos seus jovens pilotos e só irá tomar uma decisão definitiva após as provas finais de 2025. A equipa estabeleceu novembro como o prazo final para anunciar quem será o próximo parceiro de Gasly, assegurando que todos os cenários continuam sob avaliação rigorosa por parte da administração.
