F1: Alpine poderá usar ordens de equipa no futuro | AutoSport

Fernando Alonso e Esteban Ocon foram os principais animadores das primeiras voltas do GP da Arábia Saudita. Os dois pilotos entregaram-se a uma grande luta, com Alonso a tentar passar Ocon, que se defendeu de forma bastante agressiva. No final, Alonso conseguiu levar a melhor mas a Alpine perdeu tempo com esta luta. Otmar Szafnauer confirmou que a filosofia da equipa é de deixar que os pilotos lutem entre si mas não coloca de lado a imposição de ordens de equipa:

“Foi bom , foi uma luta limpa”, disse Szafnauer. “É o que os fãs querem ver e nós dissemos-lhes no início que vamos deixá-los lutar. Fizeram exatamente aquilo de que falámos antes da corrida e foi bom para todos, pois afinal se Fernando não tivesse parado na pista teríamos sido sexto e sétimo, e demos aos fãs um pouco de espetáculo. Temos de os deixar correr. A única coisa que temos de fazer agora é avaliar o que o DRS faz com estes carros, porque se pode seguir muito mais de perto”.

“Durante todo o meu tempo na F1 em que estive em posição de liderança, se no final da corrida, não se ganha nada em trocar de posições, o que significa que não se pode apanhar o tipo à frente e ninguém atrás pode apanhar os nossos pilotos, mantemos as posições. Mas isso é difícil de fazer no início da corrida porque não se pode prever o que vai acontecer, mas no final da corrida, temos de maximizar os pontos da equipa e se manter as posições significa maximizar os pontos da equipa, é isso que faremos”.