F1: Alpine poderá ter de optar entre Fernando Alonso e Oscar Piastri | AutoSport

Oscar Piastri é um dos mais promissores jovens talentos a competir nas categorias de iniciação. O australiano da Alpine é o favorito para a conquista do título na F2, depois de conquistar a F3 no ano passado e a Alpine poderá ter de optar entre o jovem piloto e um dos seus pilotos em breve.

Fernando Alonso está a chegar ao fim da sua carreira na F1 (teoricamente) e a equipa poderá ter de optar entre o espanhol e Piastri para o lugar em 2023. Também Esteban Ocon termina este contrato no final de 2022, ou seja, Pilastri poderá estar na calha para um lugar na equipa em 2023.

“Como é que vamos tomar essa decisão? Bem, vamos ver primeiro o próximo ano”, disse Marcin Budkowski na sexta-feira em Jeddah. “Se o carro for rápido e Fernando estiver feliz, então teremos um tipo de discussão. Se não for esse o caso, então teremos um tipo de discussão diferente. Mas certamente temos um grande talento com Oscar e se não houver lugar disponível na Alpine, tenho a certeza que encontraremos uma solução para ele pilotar um carro de Fórmula 1 e ficar na família Alpine”.

“O Oscar vai estar muito envolvido no desenvolvimento, no simulador. Ele já faze parte disto, mas não tanto quanto gostaríamos, porque obviamente ele está a correr na Fórmula 2, e ainda precisa de ganhar o campeonato este ano. Mas ele vai fazer muito trabalho de desenvolvimento, muito trabalho no simulador, passando tempo na fábrica, muito perto dos engenheiros. Ele também vai ter muito trabalho em pista”.