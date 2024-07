F1: Alpine poderá receber motores Mercedes

Os rumores sugerem que a equipa Alpine F1, aconselhada por Flavio Briatore, poderá mudar dos motores Renault para os motores Mercedes para a época de 2026.

As últimas notícias indicam que a Alpine tem estado em conversações com vários fornecedores de motores, incluindo a Red Bull PowerTrains, mas prefere um acordo com a Mercedes. A Mercedes está alegadamente otimista quanto a esta potencial colaboração. Se a Alpine mudar, a Renault poderá interromper o seu projeto de motores de F1 para 2026, apesar dos investimentos significativos, embora os empregados afetados possam ser transferidos para a divisão de desportos motorizados da Renault. A confirmar-se é um rude golpe para a divisão de motorsport da Renault, que desde o arranque da era híbrida tem tido dificuldades em encontrar soluções para chegar aos níveis de performance das adversárias.

A decisão final é esperada antes do Grande Prémio da Bélgica. Esta mudança poderá influenciar as decisões dos pilotos, incluindo a potencial mudança de Carlos Sainz para a Alpine, embora não garanta a sua mudança. Pierre Gasly, já contratado pela Alpine, parece indiferente à escolha do motor.