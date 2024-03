F1: Alpine poderá perder mais dois experientes técnicos | AutoSport

A Alpine volta a sofrer uma mudança técnica significativa com a demissão do diretor técnico Matt Harman e do diretor de aerodinâmica Dirk de Beer, segundo informações adiantadas pelo RacingNews365.com e confirmadas por fontes à The Race.

Apesar da equipa não ter confirmado oficialmente a saída dos dois experientes técnicos, a dupla terá apresentado as suas demissões há semanas, estando a sua saída prevista para abril.

Isto acontece no meio das dificuldades da Alpine no início da época, destacadas pelo desempenho dececionante do A524 na qualificação e corrida do Grande Prémio do Barém.

Estas demissões surgem mais de seis meses depois de uma reorganização interna profunda, após as saídas de Otmar Szafnauer, Alan Permane e Pat Fry, assim como do antigo diretor executivo Laurent Rossi.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA