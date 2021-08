F1: Alpine parou desenvolvimento do carro de 2021, mas traz novas asas para Spa | AutoSport

Depois de desfrutar da sua vitória na última corrida durante as duas semanas de férias de verão, a Alpine está pronta para o Grande Prémio da Bélgica. Marcin Budkowski esboçou o plano de ação para o lendário circuito Spa-Francorchamps, confirmando que a equipa vai apresentar asas específicas para os circuitos de Spa e Monza, mesmo tendo parado o desenvolvimento do carro de 2021.

“Continuamos a ser realistas para Spa, uma vez que sabemos que é um circuito que é menos adequado para o nosso carro. Mesmo com o desenvolvimento do A521 parado há algum tempo, ainda vamos trazer asas específicas de downforce para Spa e Monza, que são circuitos de alta velocidade. Spa é um dos locais onde o tempo pode trazer alguma imprevisibilidade e a previsão do tempo para este fim de semana parece confirmar isto. Isto poderia criar boas oportunidades para os nossos pilotos brilharem, como ficou demonstrado no passado, a capacidade de Esteban no piso molhado e o trabalho e a experiência de Fernando são argumentos em condições complicadas. Nós vamos procurar estar numa posição em que possamos capitalizar sobre qualquer oportunidade.”

Para o que resta da temporada, Budkowski diz que a grande incógnita será o calendário e as vagas que abriram devido aos cancelamentos do GP da Austrália e Japão.

“As férias de Verão permitiram que os membros da equipa descansassem e se desligassem. Mereceram-no depois de uma primeira metade da temporada muito ocupada, mas também vai ser necessário enfrentar esta segunda metade, que vai ser ainda mais densa a começar pelas três corridas consecutivas, Bélgica-Países Baixos-Itália. A fábrica estava ocupada antes e depois da pausa para preparar tudo. Existe um pouco de incerteza no calendário entre os cancelamentos e as restrições da Covid, pelo que temos de estar preparados para qualquer sequência de corridas.”