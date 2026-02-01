F1, Alpine no Shakedown de Barcelona: quilometragem e adaptação ao A526

A Alpine utilizou o shakedown de Barcelona sobretudo para acumular quilometragem e acelerar a adaptação ao novo A526, equipado com unidades motrizes Mercedes, num contexto regulamentar profundamente alterado.

Franco Colapinto, em estreia numa pré‑temporada completa, destacou a importância de, pela primeira vez, cumprir um programa total de testes, sublinhando o ganho de confiança que isso traz antes do Bahrein. Pierre Gasly falou num “bom começo”, com muitas voltas, mas admitiu a necessidade de redefinir referências de condução perante um carro “muito diferente”, encara­do com entusiasmo e como oportunidade de reset técnico.

Colapinto foi o único piloto em pista para a Alpine na segunda‑feira, voltando a rodar na manhã de quarta‑feira, antes de Gasly assumir o volante na sessão da tarde. A estrutura de Enstone encerrou o programa no quinto dia, com o francês a completar um número sólido de voltas ao volante do A526, consolidando uma base de dados considerada satisfatória para o primeiro contacto alargado com o novo pacote.

Início com menos voltas do que o previsto

Steve Nielsen, Managing Director da Alpine, explicou que este foi o primeiro de três testes previstos para 2026, num calendário “muito preenchido” para a equipa. Antes de Barcelona, o A526 rodou em Silverstone, num shakedown inicial que deixou “mais perguntas do que respostas”, sobretudo na área da recuperação de energia, identificada como uma curva de aprendizagem acentuada para todas as equipas. Em Barcelona, o foco passou por trabalhar precisamente nesses pontos em aberto, começando com um primeiro dia “abaixo da quilometragem desejada”, algo que Nielsen considerou expectável num carro totalmente novo.

Ao longo da semana, a Alpine foi aumentando progressivamente o número de voltas, com um plano traçado tanto em carga de trabalho como em tipos de testes efetuados. Segundo Nielsen, o último dia foi particularmente produtivo, com 764 quilómetros percorridos, o que fornece “muito material para analisar” antes da deslocação ao Bahrein. O dirigente sublinhou que a equipa está “praticamente em linha” com os objetivos internos em número de voltas e já passou pela fase de verificação de procedimentos e alterações básicas de afinação para perceber como o carro reage.

Dados, energia e novas referências de condução

Nielsen salientou que o feedback dos pilotos é vital para compreender carros que apresentam “velocidades de ponta significativamente mais altas” e “menos apoio aerodinâmico em curva” face ao passado, obrigando a reequacionar pontos de travagem, gestão de pneus e utilização da energia híbrida. A Alpine dedicou uma parte importante do programa a explorar a recuperação e distribuição de energia, experimentando diferentes abordagens para encontrar um compromisso entre performance e consistência.

O responsável frisou que, nesta fase, todos no paddock estão “sentados a olhar para dados e tempos por volta, a tentar adivinhar cargas de combustível e modos de motor” dos rivais, mas lembrou que “só se conhece o próprio programa” e que é “muito cedo para tirar conclusões”. Na sua perspetiva, poucas equipas terão mostrado a verdadeira forma e dificilmente houve corridas simuladas em modo totalmente competitivo, pelo que uma leitura mais clara só deverá surgir com as simulações de corrida no Bahrein.