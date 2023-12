F1: Alpine não segue filosofia aerodinâmica da Red Bull | AutoSport

“É muito importante inspirarmo-nos. Mas se continuamos a imitar algo, nunca avançamos”, disse Harman ao motorsport-total. “Isso significa que podemos inspirar-nos – mas temos de seguir o nosso próprio caminho. Porque se chegarmos com um carro que é atual hoje, estará desatualizado em 2025. Por isso, temos de pensar dois anos no futuro”.

Matt Harman, diretor técnico da equipa, apontou o rumo para 2024 e, embora reconheça que alguns elementos do RB19 servirão de inspiração, a equipa está focada no seu rumo, pensando num carro que garantirá frutos a curto e médio prazo:

A Red Bull tornou-se na referência, com o seu RB19, que acabou por se tornar no carro mais dominante de sempre da F1. É normal que a maioria das equipas use o carro como inspiração e se comecem a ver versões do Red Bull noutras equipas, mas a Alpine não parece interessada nisso.

