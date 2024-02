F1: Alpine não esconde nada e revela o A524 | AutoSport

A Alpine foi a quarta equipa a apresentar o seu projeto para a temporada de 2024 da Fórmula 1 e, ao mesmo tempo, aproveitou para revelar o programa do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) com o Hypercar A424 e as suas tripulações.

Não foi apenas uma apresentação da decoração do A524, o primeiro monolugar desenvolvido segundo a liderança de Bruno Famin, vice-presidente da Alpine para o motorsport e chefe de equipa, foi também a revelação do carro que irá estar em pista já no Barém. E no mesmo dia em que Pierre Gasly celebra 28 anos. A parceria entre Pierre Gasly e Esteban Ocon na Alpine parece estar resolvida agora que se preparam para a sua segunda temporada juntos.

Famin salientou que “a Alpine é um dos dois fabricantes do mundo que consegue” competir em dois mundiais FIA, neste caso no WEC e na F1. O responsável insistiu na ideia que o carro hoje revelado é o “verdadeiro” e “completamente novo”.

Além da apresentação dos carros para a Fórmula 1 e WEC, Bruno Famin anunciou a criação de duas novas funções na Alpine, tanto na fábrica de Enstone como em Viry, de Chief Operations Officer – responsável de operações – permitindo-lhe tirar alguma da carga de trabalho e focar-se mais naquilo que é necessário.

