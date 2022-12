F1: Alpine mantém compromisso com Academia | AutoSport

A saga de verão na Alpine sobre a situação de Oscar Piastri deixou marcas na estrutura, de tal ponto que os seus responsáveis colocaram em causa a necessidade do programa de jovens pilotos continuar a existir. A Academia Alpine foi colocada em causa e segundo Otmar Szafnauer, houve uma avaliação interna se o programa deveria continuar ou não.

O chefe de equipa da Alpine revelou que discutiu com o CEO, Laurent Rossi a situação da Academia Alpine, “algo que analisamos, mas continuamos muito empenhados no programa de jovens pilotos e na Academia Alpine”, afirmou Szafnauer, depois de Rossi ter publicamente colocado algumas questões sobre o caminho a seguir com o programa. “Penso que Laurent disse que temos de reconsiderar que se gastamos este dinheiro e levamos os pilotos para um determinado lugar e eles querem ir para outro, será que devemos realmente estar a fazer isto?”, recordou o chefe de equipa.

Continuando a prestar apoio a um conjunto selecionado de pilotos jovens, o próximo da “linha” para poder assumir um lugar na Fórmula 1 é Jack Doohan, que Otmar Szafnauer confirmou, “estará de novo na F2″ em 2023.