F1: Alpine leva atualizações para Baku | AutoSport

Depois da prestação menos conseguida no Mónaco, a Alpine vai levar atualizações para Baku, a fim de melhorar a performance do seu carro.

Marcin Budkowsk, diretor executivo da equipa confirmou a introdução de melhorias no monolugar francês para a próxima ronda do campeonato:

“Temos um pequeno pacote de actualizações, de acordo com o nosso plano de desenvolvimento, pelo que tem sido uma semana ocupada na fábrica para ter tudo pronto”, disse Budkowski. “Durante todo o tempo, realizámos análises e simulações rigorosas para nos certificarmos de que vamos a Baku com a melhor compreensão possível de quais foram os nossos problemas no Mónaco para garantir que não nos afetam novamente”.

“Depois de duas promissoras corridas em Portugal e Espanha, o Mónaco interrompeu a nossa progressão. Foi globalmente uma má exibição, e não há como esconder disso. Embora tenhamos conseguido marcar pontos, não estamos satisfeitos com o nosso desempenho relativo em comparação com os nossos principais concorrentes. Algumas das equipas com que temos lutado de perto recentemente foram claramente mais competitivas do que nós. Vamos aproveitar as aprendizagens, algumas das quais serão naturalmente aplicadas em Baku, outro circuito citadino com o mesmo composto de pneus que o Mónaco. Utilizámos estes dias para nos reagruparmos em Enstone e Viry, aprender e seguir em frente”.