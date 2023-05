F1: Alpine lança aviso sobre desigualdades alimentadas pelo Limite Orçamental | AutoSport

O Limite Orçamental continua a ser falado, como seria de esperar numa ferramenta que afeta todas as equipas. Há ainda muitas afinações a fazer e a Alpine lançou mais um aviso.

A McLaren pediu recentemente exceções para implementar projetos que visam a sustentabilidade, correndo o risco das equipas deixarem isso para segundo plano, uma vez que o foco é sempre a performance. Mas a Alpine levantou outra questão que também poderá ser pertinente. Segundo os franceses, se algumas infraestruturas tiverem de ser construídas sob o Limite Orçamental, o fosso entre as equipas grandes e pequenas não poderá ser diminuído.

A maioria dos projetos de infraestruturas necessários para melhoria da performance estão incluídos no limite orçamental. Há pouca margem de manobra para as equipas que têm de recuperar o atraso sem fazer compromissos drásticos noutras áreas. Uma exceção é a construção de um novo túnel de vento, que foi especificamente retirado do Limite Orçamental. Mas outras infraestruturas não estão inseridas nas exceções e a Alpine teme que isso possa tornar ainda mais difícil a aproximação às grandes equipas.

“Só precisamos de conseguir que a FIA autorize uma certa quantidade de infraestruturas necessárias a todas as equipas para serem competitivas ou para que as condições de concorrência sejam iguais, sem contar com o limite de custos”, afirmou Otmar Szafnauer, diretor da equipa. “Porque, caso contrário, o que se faz é criar uma desigualdade de infraestruturas, porque temos um limite de custos de despesas de capital. Por exemplo, para o novo regulamento para 2026, precisamos de um novo banco de testes para a caixa de velocidades. O banco de testes para a caixa de velocidades que temos agora não dá conta do recado, por isso é preciso gastar esse dinheiro. E quando se gasta o dinheiro neste tipo de equipamento, não se tem o suficiente para fazer as outras coisas. Por isso, a FIA tem de – e estamos a trabalhar com eles – permitir que algumas infraestruturas necessárias para todos fiquem fora dos limites de custos. Permitiram-no para o túnel de vento da Aston Martin, caso contrário nunca se compraria um túnel de vento novo.”