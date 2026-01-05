F1: Alpine já fez o Fire Up do motor Mercedes

A Alpine deu um passo simbólico na preparação para a temporada de 2026 ao ligar, pela primeira vez, a unidade motriz do seu novo monolugar, assinalando o início de uma nova fase na história da equipa na Fórmula 1.

Esta nova etapa tem um peso simbólico ainda mais vincado depois da Renault ter confirmado o fim do seu projeto de construção de motores no final de 2025. Com a entrada em vigor do novo regulamento técnico em 2026, a Alpine estabeleceu uma parceria com a Mercedes, que continuará a fornecer unidades de potência a quatro equipas, incluindo a sua própria estrutura oficial. Assim, a Alpine deixou de ter motores feitos “em casa”, como sempre fez.

A decisão surge após uma época particularmente difícil em 2025, na qual a formação sediada em Enstone terminou no último lugar do campeonato de construtores. Perante esse cenário, a Alpine optou por direcionar precocemente os seus recursos para o desenvolvimento do carro de 2026, apostando numa preparação antecipada com vista a inverter o desempenho competitivo.

A equipa vai apresentar oficialmente a nova temporada a 15 de janeiro, evento que incluirá a revelação da decoração do monolugar de 2026. O carro deverá ir para a pista pela primeira vez no final do mês, sendo que a Alpine já divulgou um registo sonoro do momento em que a nova unidade motriz foi ligada, antecipando a estreia em pista.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA