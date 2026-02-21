F1, Alpine fecha pré‑época com sinais encorajadores e mais de 1000 voltas completadas

Pierre Gasly encerra testes do Bahrein no top 5 e com 118 voltas…

A Alpine concluiu a pré‑época de 2026 com um balanço globalmente positivo, depois de uma segunda ‘bateria’ de testes no Bahrein em que Pierre Gasly terminou o terceiro dia com o quinto melhor tempo e um total de 118 voltas ao Bahrain International Circuit.

O francês registou 1m33,421s e completou 57 voltas na sessão da manhã e 61 à tarde, perfazendo 639 quilómetros num único dia. No conjunto da preparação, a equipa de Enstone acumulou mais de 1000 voltas em três circuitos distintos — Silverstone, Barcelona e Bahrein — num esforço pouco habitual em termos de rodagem tão precoce na época.

Novo ciclo com motor Mercedes e foco em 2026

Depois de ter “fechado a torneira” do desenvolvimento em 2025 e sofrido desportivamente com essa decisão, a Alpine concentrou recursos no novo A526 e numa mudança estrutural de grande impacto: a transição para a motorização Mercedes, deixando o histórico programa de unidades de potência próprias. Os primeiros indicadores sugerem que o investimento começa a dar retorno, com um monolugar descrito internamente como “muito melhor” e ganhos significativos ao nível da nova unidade motriz.

Gasly sublinha o caráter invulgar desta preparação, lembrando que já soma quatro dias e meio de rodagem real com o novo carro, face ao dia e meio habitual noutras épocas, e destaca a importância desse tempo adicional para compreender o pacote técnico. O francês admite, contudo, que há “várias áreas” onde a equipa ainda precisa de trabalhar para encontrar mais performance.

​

Enstone destaca base de trabalho ‘razoável’

Steve Nielsen, diretor‑geral, realça que a Alpine cumpriu um programa de testes “produtivo”, com marcos alcançados semanas antes do habitual, e considera que a equipa dispõe agora de um “pacote razoável” e de uma boa base para as primeiras corridas da época. O dirigente lembra que o desenvolvimento já está em marcha para direcionar o A526 na melhor trajetória possível, assumindo que só na Austrália, ao sábado à tarde, será possível perceber com rigor a posição da equipa na hierarquia competitiva.

Nielsen elogia ainda o trabalho conjunto com a estrutura de Brixworth, responsável pelas unidades Mercedes‑AMG, e sublinha o contributo de Pierre Gasly e Franco Colapinto na execução dos planos de pista e na recolha de dados. Ambos, garante, partilham com a equipa a ambição de voltar a lutar de forma consistente pelos pontos e pelo topo do pelotão intermédio ao longo de 2026.