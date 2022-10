F1, Alpine e McLaren na luta pelo 4º lugar: vai Ricciardo ajudar mais e melhor? | AutoSport

A batalha da Alpine Renault com a McLaren Mercedes pelo quarto lugar no campeonato é uma das principais ‘competições’ que está ainda por ser decidida, e a quatro corridas do final da época tudo ainda pode acontecer.

A Alfa Romeo chegou a parecer poder estar na luta pelo quarto lugar, mas tendo assegurado apenas um ponto desde Montreal, a sua sexta posição está agora ameaçada pela ressurgente de Aston Martin, que está apenas sete pontos mais atrás. Também na disputa estão Haas e Alpha Tauri, que estão ambos empatados em 34 pontos.

Mas é do quarto lugar que queremos falar.

Olhando para o gráfico abaixo, parece claro que quando as duas equipas não têm problemas, em luta direta, os homens da Alpine levam a melhor mais vez, oito, contra duas dos McLaren. O que os homens de Woking têm feito é aproveitar bem as falhas de fiabilidade dos franceses, e em três Grandes Prémios somaram bons pontos ao invés da Alpine que ficou a zeros. A perceção que fica é que em confronto direto a Alpine é mais forte, mas isto só quando falamos do conjunto, pois em termos individuais Lando Norris soma 101 pontos face a 78 de Esteban Ocon, e 65 de Fernando Alonso. Já Daniel Ricciardo contribuiu apenas com 29, e é isso que está a fazer toda a diferença nesta luta.

A McLaren aproveitou bem as falhas de fiabilidade dos Alpine…