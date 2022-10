F1: Alpine e Haas convocadas pelos comissários | AutoSport

A Alpine e a Haas foram convocadas pelos comissários para serem ouvidas no GP do México depois de a Alpine ter recorrido da decisão dos comissários, que penalizaram em 30 seg (10 seg. Stop &Go convertido em tempo final) Fernando Alonso no GP dos EUA.

Fernando Alonso foi projetado para o ar no incidente com Lance Stroll, mas conseguiu continuar em prova, com alguns danos visíveis, nomeadamente o espelho retrovisor do lado direito. O espelho acabou por ceder a meio da corrida. A Haas protestou (Kevin Magnussen já tinha visto bandeira preta e laranja anteriormente por situações similares) e a FIA reviu o incidente e aplicou a penalização a Alonso que caiu na classificação final e terminou fora dos pontos.

Os comissários notaram que o protesto de Haas foi recebido 24 minutos após o tempo limite, mas utilizando o seu poder ao abrigo do Código Internacional do Desporto, foi considerado admissível. A Alpine recorreu, com base no facto de ter sido recebido tardiamente.

As equipas foram convocadas para dia 27 (quinta-feira) e um representante da equipa é obrigado a assistir a uma audiência através de videoconferência. Assim, o resultado do GP dos EUA poderá ainda sofrer alterações.