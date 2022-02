F1: Alpine disfarçou o verdadeiro andamento | AutoSport

Apesar de ter sido das equipas mais discretas, a Alpine admitiu que não mostrou tudo e que disfarçou o verdadeiro andamento do A522. A equipa francesa não usou DRS em Barcelona e carregou sempre o monolugar com muito combustível.

“Não quero parecer que estou a arranjar desculpas, e não estou a dizer que vamos vencer a Mercedes e a Red Bull, mas penso que estamos numa posição decente”, disse Alan Permane, diretor desportivo da Alpine, citado pelo Motorsport.com. “A volta que Fernando fez [na última] manhã, embora tenha sido apenas uma volta, é muito comparável ao que [Max] Verstappen fez ao mesmo tempo, embora a Verstappen esteja a usar DRS. Se sobrepusermos o GPS, o que podemos fazer com os sistemas que temos da FIA, os traços são quase idênticos, à excepção das rectas, onde perdemos muito tempo. Fernando estava super satisfeito com o carro. Encontramos algumas coisas significativas na afinação durante a noite e acalmamos a traseira do carro. Se tivéssemos colocado outro conjunto de pneus C3 nessa altura, conseguiríamos mais três ou quatro décimos, o que nos aproxima mais da frente. Não quero dizer que está tudo bem. É claro que estamos preocupados. Mas não vamos estar no fundo das folhas de tempos. O meu instinto é que estamos provavelmente um pouco mais perto da frente do que estávamos no final do ano passado”.