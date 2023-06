F1: Alpine discutiu estratégia de comunicação entre Gasly e o seu engenheiro de corrida | AutoSport

Pierre Gasly foi infeliz na qualificação da corrida anterior em Espanha. Foi penalizado em seis lugares na grelha por dois impedimentos durante a sessão, depois de ter registado em pista o quarto tempo por volta mais rápido. Uma falha de comunicação entre o piloto e a equipa, através do seu engenheiro de corrida Karel Loos, que levou a equipa a discutir no final da ronda espanhola a estratégia de comunicação entre ambos para que esta questão não se volte a repetir.

Questionado na conferência de imprensa do Grande Prémio do Canadá sobre o tema, o chefe de equipa Otmar Szafnauer explicou que ainda em Espanha a equipa de engenharia e Gasly se reuniu “durante cerca de uma hora e meia para discutir a estratégia de comunicação, a forma como comunicamos com ele, a informação de que ele precisa, o momento em que recebe a informação, o que faz com essa informação, para podermos melhorar um pouco, porque foi uma infelicidade”.

Depois das críticas do CEO da Alpine, Laurent Rossi, aos desempenhos da equipa nas primeiras corridas da temporada, a falha de comunicação em Barcelona não aconteceu na melhor altura, além de ter influência no que Gasly teve de fazer na corrida. “Se ele tivesse começado em quarto em vez de ter começado onde começou [10º lugar] e depois ter sido empurrado para fora e ter acabado em 14º após a primeira volta… é muito diferente de correr em 14º do que em quarto. Por isso, temos de nos certificar que, quando nos qualificamos tão à frente, podemos efetivamente competir a partir de lá e vamos fazer algumas coisas de forma diferente, especialmente do lado do Pierre”, garantiu Szafnauer.

Karel Loos é engenheiro de corrida na Alpine desde 2017 e trabalhou anteriormente com Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Jolyon Palmer e Kevin Magnussen na mesma função que desempenha com Pierre Gasly esta temporada.