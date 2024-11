F1: Alpine cortou 300 empregos

Desde que regressou à Alpine como consultor executivo, Flavio Briatore supervisionou uma reestruturação substancial da estrutura, que resultou em 300 cortes de postos de trabalho, reduzindo a equipa de 1150 para 850 empregados.

As alterações de Briatore pretendem fazer regressar a Alpine a uma estrutura mais centrada nas corridas, com a Alpine UK a funcionar agora de forma independente, concentrando-se apenas na engenharia da Fórmula 1.

“Este ano fizemos uma espécie de limpeza de primavera”, disse Briatore à Sky Italia. “Demos um passo com o carro de 2024 para nos concentrarmos no monolugar de 2025. Os outros tiveram de dar um passo atrás e depois seguir em frente, ao contrário de nós. Nós estamos a avançar de uma só vez. Tivemos de voltar à situação em que as pessoas trabalhavam na equipa de corrida e não nos escritórios”, disse Briatore. “Colocámos tudo onde devia estar. A Alpine UK é agora completamente independente do resto. Estamos de volta à forma como era nos tempos da Renault. Os engenheiros que lá estão agora são apenas os engenheiros da F1. Tudo está centrado na equipa. Aqueles que tinham de sair, saíram. Quando vim para cá, havia 1150 pessoas. Agora são 850″.

Briatore acredita que a Alpine precisava de dar prioridade ao desempenho em pista em detrimento do trabalho de escritório. Sob a direção do novo chefe de equipa Oliver Oakes, a Alpine conseguiu um surpreendente duplo pódio no GP de São Paulo, com Esteban Ocon e Pierre Gasly a terminarem em segundo e terceiro. Embora ajudada pelas circunstâncias da corrida, a equipa demonstrou um forte desempenho em condições variáveis. Briatore atribui à melhoria da competitividade da Alpine o facto de permitir à equipa assumir mais riscos estratégicos, como aconteceu no Brasil, onde o seu ritmo permitiu tomar decisões ousadas.