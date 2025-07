F1: Alpine continua a sofrer devido ao motor, mas está otimista para 2026

É um problema já conhecido, mas que continua a afetar a performance da equipa. A Unidade Motriz deficitária da Alpine permanece uma dor de cabeça, exigindo compromissos por parte da equipa e dos pilotos. Mas 2026 poderá trazer uma história diferente.

O diretor técnico da Alpine, David Sanchez, admitiu que o motor pouco potente da Renault é um fator importante nas dificuldades da equipa durante a sua última temporada como equipa oficial na Fórmula 1. Com apenas 19 pontos, a Alpine ocupa o último lugar no Campeonato de Construtores. Sanchez explicou que a falta de potência do motor obriga a equipa a reduzir o apoio aerodinâmico em algumas pistas, o que leva a um maior desgaste dos pneus, como se viu na Áustria.

“Em termos de eficiência híbrida e potência máxima de combustão, estamos atrás dos nossos rivais diretos», disse David Sanchez à Auto Motor und Sport. “Isso significa que temos de correr com menos downforce em algumas pistas. E isso resulta num maior desgaste dos pneus. Foi particularmente extremo na Áustria.”

Apenas um pacote de melhorias em 2025

A Renault deixará de ser fornecedora de motores após 2025, com a Alpine a mudar para a Mercedes ao abrigo de um acordo negociado por Flavio Briatore. Esta mudança surge no meio de uma crise financeira mais ampla da Renault e da demissão do CEO Luca de Meo. A Alpine planeou apenas uma grande atualização para 2025, introduzida em Barcelona, e irá agora concentrar-se em maximizar o seu pacote atual.

“Comprometemo-nos com um plano antes da temporada”, disse Sanchez. «Ele previa que só faríamos uma grande atualização em Barcelona este ano. Ainda temos algumas pequenas coisas planeadas. Mas agora o foco é principalmente tirar o máximo proveito do pacote existente e oferecer um desempenho consistente.”

Expetativas em alta para 2026

Quanto às expetativas para 2026, ano em que a equipa começa a receber unidades Mercedes que, segundo os rumores, poderá ser a mais forte no arranque da nova era, Sachez para otimista com o trabalho feito ao nível da aerodinâmica:

“Atualmente, a colaboração (com a Mercedes) está a correr muito bem. Temos tudo o que precisamos para desenvolver o carro do próximo ano. Provavelmente, demos o maior passo em frente na aerodinâmica. É daí que venho e onde me sinto confortável. O carro do próximo ano é uma máquina completamente diferente em termos de caráter. Mas continua a ser um carro de Fórmula 1. Apoio aerodinâmico e o bom equilíbrio continuam a ser importantes. A complexidade surge da ligação com o sistema de gestão de energia. A interação entre a eficiência aerodinâmica, o modo de reta longa e a gestão de energia apresenta um problema complicado que não é tão fácil de resolver.”