F1, Alpine confirma pacote de evoluções para Paul Ricard | AutoSport

O chefe de equipa, Otmar Szafnauer, confirmou que a Alpine trará novidades para o A522, no Grande Prémio da França.

A Alpine tem-se apresentado nas últimas corridas como o carro mais forte do segundo pelotão, onde estão também incluídas equipas como a McLaren, Alfa Romeo e Haas. Grandes exemplos deste mais recente domínio são a partida da primeira linha da grelha por parte de Alonso no Canadá ou os quintos lugares de Ocon e do espanhol, na Áustria e Grã-Bretanha, respetivamente. A equipa francesa até já apanhou a McLaren na tabela de construtores, estando ambas empatadas com 81 pontos.

“É muito encorajador”, disse Szafnauer sobre as mais recentes evoluções feitas no A522, nas últimas corridas. “A curva de aprendizagem no túnel de vento ainda é muito íngreme, então devemos tirar proveito disso, continuar a encontrar desempenho no carro. Vamos continuar a fazer isso até que não tenhamos dinheiro”, diz Otmar aludindo ao limite do orçamento das equipas. “Temos uma pequena [atualização]… bem, espero que não seja tão pequena! Não temos um fundo totalmente novo, mas boa parte dele será evoluído em França.”

Ocon elogiou o trabalho feito por parte de toda a equipa ao trazer as novas evoluções para o Alpine, mas admitiu que ainda há trabalho a fazer para manter sua competitividade em todos os fins de semana de corrida e apanhar os Mercedes continua a ser o seu grande objetivo.

“Ainda temos trabalho a fazer para sermos tão bons quanto a Mercedes, porque eles ainda são muito rápidos. Então, se a equipa puder trazer mais novidades, nós aceitaremos de bom grado”, afirmou o piloto francês.

