F1: Alpine confirma Fernando Alonso para 2022 | AutoSport

Fernando Alonso e a Alpine confirmaram a renovação da parceria para 2022. Depois de ter regressado à F1 este ano, o piloto espanhol manter-se-á na equipa depois da entrada em vigor do novo regulamento. O contrato inicial com a Alpine era de 1 ano com mais um ano de opção, agora anunciada a sua extensão. Com este anúncio, a Alpine fecha de uma vez por todas a sua dupla para 2022. Esteban Ocon já tinha assinado novo contrato com a equipa e agora, Alonso confirma mais um ano ao lado do piloto francês.

“Estamos muito satisfeitos por confirmar Fernando para a próxima época, fazendo dupla com Esteban”, afirmou Laurent Rossi, CEO da Alpine. “Para nós é um alinhamento perfeito de pilotos, entre os mais fortes da grelha. Funciona de uma forma extremamente complementar, oferecendo tanto talento bruto como velocidade, mas com um espírito de equipa impecável que nos proporcionou a nossa primeira vitória na Hungria. Fernando impressionou-nos a todos desde que regressou ao desporto, no início deste ano. A sua dedicação, trabalho de equipa e concentração para extrair o máximo da equipa, é incrível de fazer parte desta e certamente especial de testemunhar. O seu desempenho na Hungria foi outro exemplo do seu pedigree de corrida e lembrou a todos o quão competente piloto é. Estou convencido de que podemos beneficiar fortemente da visão e experiência de Fernando ao entrarmos na fase final de desenvolvimento e otimização do chassis e da unidade motriz de 2022. Está tão faminto de sucesso como nós e está a envidar todos os esforços para o traduzir em desempenho. Por agora, no entanto, precisamos de nos concentrar num forte segundo semestre do ano, extrair o máximo em cada corrida e garantir que terminamos o mais alto possível na classificação de construtores. Isto irá colocar-nos numa posição de ouro para o próximo ano e a oportunidade significativa que isso nos traz”.

O piloto espanhol, lembrou a época complicada que tem sido até agora, mas que tem havido progressos.

“Tenho muito prazer em confirmar a prorrogação do contrato com a equipa Alpine F1 até 2022. Senti-me em casa no momento em que regressei a esta equipa e fui recebido de braços abertos. É um prazer voltar a trabalhar com algumas das mentes mais brilhantes do nosso desporto em Enstone e Viry-Châtillon. Tem sido uma época complicada para todos, mas temos mostrado progresso como equipa e o resultado na Hungria serve como um bom exemplo desse progresso. Estamos a visar memórias mais positivas para o resto desta época, mas também de forma crucial a partir do próximo ano, com as novas alterações regulamentares a entrar na Fórmula 1. Tenho sido um grande apoiante da necessidade de igualdade de condições e mudança no desporto e a época de 2022 será uma grande oportunidade para isso. Estou ansioso pelo resto deste ano e correr ao lado do Esteban em 2022″.