F1: Alpine com nova decoração em Austin

A Alpine vai estrear uma pintura com o tema Indiana Jones no Grande Prémio dos Estados Unidos, colaborando com a Xbox para celebrar o próximo lançamento do videojogo Indiana Jones e o Grande Círculo.

Os carros da equipa apresentarão um design laranja pôr do sol no Circuito das Américas e os pilotos Esteban Ocon e Pierre Gasly usarão fatos de corrida especiais para a ocasião. O diretor da equipa Alpine, Oliver Oakes, mostrou-se entusiasmado com a parceria com a Xbox, salientando que esta ativação é a maior até à data e antecipando que mais virão, incluindo a obtenção de uma cópia do jogo aquando do seu lançamento:

“O novo visual vai adequar-se a Austin este fim de semana. No ano passado, a nossa parceria com a Xbox atingiu novos patamares e esta é a nossa maior ativação de sempre. Há ainda mais para vir e estou ansioso por deitar as mãos a uma cópia do jogo quando for lançado.”