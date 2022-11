F1: Alpine chega a acordo com a McLaren e liberta Oscar Piastri mais cedo | AutoSport

A McLaren e a Alpine chegaram a acordo e a equipa francês vai libertar Oscar Piastri no final da época, o que permitirá ao piloto australiano fazer o teste para jovens pilotos com a sua nova equipa.

A Alpine não parecia estar muito aberta em libertar Oscar Piastri antes do fim do ano dada a forma polémica como foi o acordo com a McLaren foi conseguido, mas a estrutura francesa aceitou libertar o piloto ainda antes do fim do ano.

O acordo foi conseguido e permitiu também que Piastri fizesse um teste privado em Paul Ricard e permitirá que a nova estrela da equipa de Woking consiga fazer o derradeiro teste coletivo do ano, em Abu Dhabi.

“Houve uma negociação sobre um acordo quanto à forma de terminar a nossa ligação”, disse Szafnauer. ” Uma vez terminada esta época, ele [Piastri] é livre de ir e fazer o que lhe apetecer. Questionado sobre o teste de Paul Ricard, disse ele: “Tudo isso faz parte do acordo”.

Assim, Piastri tem a hipótese de preparar um pouco melhor a época 2023 e fazer um primeiro teste que pode ser valioso para facilitar a integração do jovem piloto.