F1, Alpine: “Cada equipa fez o seu programa, só na primeira corrida veremos…”

A Alpine começou a época exatamente onde terminou a última em termos de performance pura, parecendo claramente estar atrás da Red Bull Mercedes, McLaren e perto da Aston Martin.

O programa de testes foi completado sem quaisquer contratempos, e o regresso de Fernando Alonso à F1 deu-se como se nunca tivesse saído. O espanhol foi mais rápido que Ocon, foi também o quinto piloto que mais rodou, em nada parecendo que possa ter perdido faculdades. A equipa foi melhorando ao longo dos três dias, assegura que a enorme entrada de ar para o motor vale a pena, mas o facto de ninguém saber os programas uns dos outros, só permite perceber que o pelotão do meio está novamente muito equilibrado.



Segundo o Director Executivo, Marcin Budkowski, que partilha a liderança da equipa com DAvide Brivio: “Este foi um teste muito sólido para nós. Tivemos um programa intenso, quase tentando encaixar seis dias de testes em três, e realizámos tudo isso sem quaisquer problemas significativos. O nosso programa centrou-se principalmente nos testes aerodinâmicos, especialmente na área afetada pelas mudanças de regulamento. A equipa fez um bom trabalho na pista com o apoio sem falhas das fábricas. Atingimos o nosso objetivo de 130 voltas por dia e encontrámos algumas melhorias de desempenho decentes ao longo dos três dias. Cada equipa tinha o seu próprio programa, pelo que não vamos ver o que todos têm em mãos antes da primeira corrida dentro de duas semanas. Dito isto, concentramo-nos em nós próprios e sentimo-nos bem preparados para o início da época”.